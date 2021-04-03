Star TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 29 Mart Pazartesi yayın akışı;
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
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Son Güncelleme: 03.04.2021 00:01