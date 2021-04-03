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Star TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 3 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 03.04.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 29 Mart Pazartesi yayın akışı;

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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