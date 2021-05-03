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Star TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 3 Mayıs 2021  Pazartesi yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü 

19:00 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

01.30 Yerli Sinema

03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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