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Star TV canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

29 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 29-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:03
Star TV canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Demet ve Alişan’la Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde ve Söz tekrar bölümü yer alıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. salı günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda SOL YANIM dizisi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 29 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00  MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18:30 STAR ANA HABER

20:00  SOL YANIM

00:15 SEFİRİN KIZI 

03:30 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

05.30 GENİŞ AİLE

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:03
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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