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Star TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 29.04.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Star TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri  Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan  Gerçeğin Peşinde programı yer alacak.  Star TV yayın akışı içerisinde saatler 00.15'i gösterdiğinde Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

Star TV 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 17.15 Güzel Köylü
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Akrep
  • 00.15 Yerli Dizi/Sinema
  • 03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
  • 05.00 Güzel Köylü

 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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