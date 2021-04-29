Star TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.
Star TV 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
- 17.15 Güzel Köylü
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Dizi : Akrep
- 00.15 Yerli Dizi/Sinema
- 03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05.00 Güzel Köylü
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Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01