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Star TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki güncel bilgileri 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 29 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
     
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
     
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
     
  • 16:30 Yerli dizi : Söz
     
  • 18:30 Star Ana Haber
     
  • 20:00 Yerli dizi : Sefirin Kızı
     
  • 00:15 Yerli dizi

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 29.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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