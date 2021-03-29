Star TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 29 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün



09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah



13:15 Gerçeğin Peşinde



16:30 Yerli dizi : Söz



18:30 Star Ana Haber



20:00 Yerli dizi : Sefirin Kızı



00:15 Yerli dizi

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin