Star TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 29 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:30 Yerli dizi : Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli dizi : Sefirin Kızı
- 00:15 Yerli dizi
Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 29.03.2021 00:01