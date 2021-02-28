Star TV canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz / Tkr
20.00 Hokkabaz / sinema
22.45 Empire State / sinema
00.45 Seni Çok Bekledim / tkr
03.12 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah / Tkr
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Son Güncelleme: 28.02.2021 00:06