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Star TV canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:06
Star TV canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 16 Şubat 2021 Salı  yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz / Tkr

18.30 Star Haber

20.00 Hokkabaz / sinema

22.45 Empire State / sinema

00.45 Seni Çok Bekledim / tkr

03.12 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah / Tkr

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:06
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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