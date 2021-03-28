Star TV canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 24 Mart Çarşamba yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
18.40 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Gökdelen
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Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01