Star TV canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 24 Mart Çarşamba yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı

22:15 Gökdelen

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