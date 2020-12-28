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Star TV canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 28.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV dizi yayın akışı içerisinde pazartesi günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Mesut Yar ile Bugün ekranlara geliyor. 09.45’te Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programıyla magazin gündemindeki olaylar tartışılıp ele alınıyor. 20.00’de Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Menajerimi Ara tekrar bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

04:45 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

00:15 AKREP

03:00 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH /TEKRAR

05:00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.12.2020 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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