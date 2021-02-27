İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Star TV canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 27 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:04
Star TV canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 27 Şubat Cumartesi yayın akışı

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli Dizi (Tekrar)

16:20 Yerli Dizi (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?

Popüler Haberler

27 Şubat 2021 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 27 Şubat 2021 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterini Erdal Cindoruk canlandırıyor
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 personel alımı yapacak! Personel alımında istenilen şartlar neler?
TC Kimlik No ile SSK gün sorgulama nereden, nasıl yapılır?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Şubat 26 Cuma
Corona virüsü aşısı bulundu mu? İran ve İsrail 'den son dakika haberi
Borsada piyasalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Döviz ve altın piyasaları açılış saatleri
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan nerelidir?
Sen Çal Kapımı dizisi Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ne? Sevcan Yaşar oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.