Star TV canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 27 Şubat Cumartesi yayın akışı
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
16:20 Yerli Dizi (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show
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Son Güncelleme: 27.02.2021 00:04