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Star TV canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Star TV canlı yayın akışı Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 27.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 00:00
Star TV canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 27 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Güzel Köylü
  • 06:00 Menajerimi Ara
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Bir Demet Tiyatro
  • 14:15 Kağıt Ev
  • 17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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