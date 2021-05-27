Star TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

Star TV 27 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 Medcezir

09:30 Cocomelon

10:00 Son Hava Bükücü

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Bölüm

13:15 Kağıt Ev

17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi : Menajerimi Ara

00.15 Yerli Dizi/Sinema

02:15 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.20 Güzel Köylü

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