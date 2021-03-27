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Star TV canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 27 Cumartesi tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 24 Mart Çarşamba yayın akışı;

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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