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Star TV canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 27 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 00:22
Star TV canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
09:45 Ayşeçik ile Ömercik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Çizgi Film Kuşağı  
13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk  
15:45 En Güzel Bölüm 
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Ada Masalı

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Güzel Köylü dizisiyle başlıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 27 Haziran 2021 Pazar Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde Pazar günü öğle kuşağında Tülin Şahin ile Moda adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Menajerimi Ara dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 27.06.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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