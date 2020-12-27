Star TV canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Menajerimi Ara dizisi, Pazar günü ekranlara geliyor. Güçlü senaryosu ve ünlü oyuncu kadrosuyla ilgi uyandırmayı başaran dizi yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de önemli bir yere sahip Söz tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV günlük yayın akışı Cuma günü Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde programlarını da ekranlara taşıyor.

Star TV 27 Aralık Pazar yayın akışı

05:00 Geniş Aile / TKR

07:30 Medcezir / TKR

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

15:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

19:00 Star Ana Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

04:00 Türk Müziği

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