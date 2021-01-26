Star TV canlı yayın akışı 26 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 06:00’da Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.
Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.
Star TV 26 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Sol Yanım
16:40 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Akrep
03:00 Ölüm Dövüşü
04:30 Ölüm Dövüşü
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