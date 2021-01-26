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Star TV canlı yayın akışı 26 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Star TV canlı yayın akışı Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ocak 26 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 18:01
Star TV canlı yayın akışı 26 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 06:00’da Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu  programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 26 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Sol Yanım

16:15 En Güzel Bölüm

16:40 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Akrep

03:00 Ölüm Dövüşü

04:30 Ölüm Dövüşü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.01.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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