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Star TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 26.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 26 Nisan 2021  24 Nisan Cumartesi yayın akışı;

07:00 Kağıt Ev
09:15 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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