Star TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 26 Nisan 2021 24 Nisan Cumartesi yayın akışı;
07:00 Kağıt Ev
09:15 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 26.04.2021 00:01