Star TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 26 Nisan 2021 24 Nisan Cumartesi yayın akışı;

07:00 Kağıt Ev

09:15 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk



13:30 Yerli dizi tekrar/sinema16:20 Yerli dizi tekrar/sinema19:00 Star Haber20:00 İBO Show

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin