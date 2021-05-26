Star TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 26 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Medcezir 09:45 Medcezir Ayşecik İle Ömercik 12:00 Tülin Şahin İle Moda 13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk 15:30 Kağıt Ev 18:30 Star Ana Haber 20:00 Tülin Şahin İle ModaGüldüy Güldüy Show ÇocukKağıt EvStar Ana Haber Menajerimi Ara 00:15 Akrep 03:00 Tülin Şahin İle Moda Tülin Şahin İle Moda

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