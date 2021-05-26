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Star TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 26 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı;

07:00

Medcezir

09:45

Ayşecik İle Ömercik

12:00 

Tülin Şahin İle Moda

13:00

Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:30

Kağıt Ev

18:30

Star Ana Haber

20:00

Menajerimi Ara

00:15 

Akrep

03:00

Tülin Şahin İle Moda

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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