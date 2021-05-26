Star TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV 26 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı;
07:00Medcezir
09:45
Ayşecik İle Ömercik
12:00
13:00Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30Kağıt Ev
18:30Star Ana Haber
20:00
Menajerimi Ara
00:15
Akrep
03:00Tülin Şahin İle Moda
Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01