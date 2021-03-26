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Star TV canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını 26.03.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Söz Tekrar bölümü yer alıyor. Star TV hafta sonu yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cumartesi günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yerli Sinema Berlin Kaplanı ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 24 Mart Çarşamba yayın akışı;

05:30 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı

22:15 Gökdelen

00:30 Menajerimi Ara

03:00 Berlin Kaplan

 

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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