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Star TV canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla bekledikleri Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cumartesi günü yayınlanan 26-12-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:03
Star TV canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü 10.00’da Burcu ile Hafta Sonu yayınlanacak. 12.00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 13.30’te yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak. 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show saat 20.00’de Star TV’de olacak.

Star TV 26 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

07:30 MEDCEZİR / TKR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

13:30 YERLİ DİZİ / TKR

16:20 YERLİ DİZİ / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

00:30 YERLİ DİZİ / TKR

05:30 GENİŞ AİLE / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 26.12.2020 00:03
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