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Star TV canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 25 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE 

16.30 SÖZ

18.30 STAR HABER

20.00 AKREP 

00:15 SEFİRİN KIZI 

03.00  YABANCI SİNEMA METRO

05.00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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