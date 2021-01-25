Star TV canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 25 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.30 SÖZ
20.00 AKREP
00:15 SEFİRİN KIZI
03.00 YABANCI SİNEMA METRO
05.00 GENİŞ AİLE
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Son Güncelleme: 25.01.2021 00:01