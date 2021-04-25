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Star TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 25.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 23 Nisan Cuma  yayın akışı;

​07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Dizi/Sinema

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kağıt Ev 

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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