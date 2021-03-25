Star TV canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.
Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde Yerli Film Niyazigül Dönala izleyicileri karşılıyor.
Star TV 25 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
20.00 Berlin Kaplanı
22.15 Gökdelen/Yabancı Sinema
00.30 Menajerimi Ara
03.00 Berlin Kaplanı
05.30 Benim Tatlı Yalanım
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