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Star TV canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 25.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Demet ve Alişan’la Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde ve Söz tekrar bölümü yer alıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cuma günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda yerli dizi Akrep ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR ANA HABER

20:00 AKREP

00:15 YERLİ DİZİ / TKR

05:00 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

05:30 GENİŞ AİLE / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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