Star TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 22 OCAK 2021 yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.45 STAR HABER

20.00 AKREP

00.15 SEFİRİN KIZI

03.00 METRO

05.00 GENİŞ AİLE

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