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Star TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 24.01.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 22 OCAK 2021  yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.45 STAR HABER

20.00 AKREP

00.15 SEFİRİN KIZI 

03.00 METRO 

05.00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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