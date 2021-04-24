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Star TV canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 24-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 23 Nisan Pazar  yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi 

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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