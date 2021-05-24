Star TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 24 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;
07.00 Medcezir
09.45 Ayşecik ile Ömercik
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Kağıt Ev
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Akrep
03.00 Tülin Şahin İle Moda
04.00 Türk Müziği
05.00 Güzel Köylü
Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01