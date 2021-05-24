Star TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 24 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;

07.00 Medcezir

09.45 Ayşecik ile Ömercik

12.00 Tülin Şahin İle Moda

13.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15.15 En Güzel Bölüm

15.30 Kağıt Ev

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Akrep

03.00 Tülin Şahin İle Moda

04.00 Türk Müziği

05.00 Güzel Köylü

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin