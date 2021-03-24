Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 07:00'de Hasip ile Nasip isimli film karşılıyor. 13:00'da yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefirin Kızı izleyicilerle buluşacak.
Star TV 24 Mart 2021 Pazar yayın akışı
07:00 Hasip ile Nasip
08:30 Aptal Şampiyon
10:15 Zehir Hafiye
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Yerli Dizi
16:00 Akrep
18.45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Sefirin Kızı
03:15 Suikast
05:45 Benim Tatlı Yalanım
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