İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 24 Mart 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 07:00'de Hasip ile Nasip isimli film karşılıyor. 13:00'da yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak.  Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefirin Kızı izleyicilerle buluşacak.

Star TV 24 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Hasip ile Nasip

08:30 Aptal Şampiyon 

10:15 Zehir Hafiye

12:00 Tülin Şahin İle Moda

13:00 Yerli Dizi 

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep 

18.45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara 

00:15 Sefirin Kızı

03:15 Suikast

05:45 Benim Tatlı Yalanım

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Umut Eker kimdir, kaç yaşında?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru hakkında bilgiler
hasta kabul sekreterliği kursu ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği ne yapar?
Kanal D canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
BİM 24 Mart 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.