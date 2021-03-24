Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 07:00'de Hasip ile Nasip isimli film karşılıyor. 13:00'da yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefirin Kızı izleyicilerle buluşacak.

Star TV 24 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Hasip ile Nasip 08:30 Aptal Şampiyon 10:15 Zehir Hafiye 12:00 Tülin Şahin İle Moda 13:00 Yerli Dizi 15:45 En Güzel Bölüm 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Akrep 18.45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 00:15 Sefirin Kızı 03:15 Suikast 05:45 Benim Tatlı Yalanım

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