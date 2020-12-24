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Star TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Star TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde perşembe günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Sol Yanım ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de öne çıkan Sol Yanım, yeni bölümüyle izleyicileri karşılıyor.

Star TV 24 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

 

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ

18:30 STAR HABER

20:00 SOL YANIM

00:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

03:00 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH/ TEKRAR

05:00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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