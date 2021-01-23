Star TV canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 23 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

15:00 EN GÜZEL BÖLÜM / TEKRAR

16:30 SÖZ

18:45 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 SEFİRİN KIZI

03:10 YABANCI SİNEMA METRO

05.00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN