Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Güzel Köylü ve Medcezir dizileri tekrarı yer alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde 18.45’de Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Pazar günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Menajerimi Ara dizisi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 18 Nisan Pazar yayın akışı

06.00 Güzel Köylü

07.00 Medcezir

09.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Akrep

15.45 En Güzel Bölüm

16.00 Sefirin Kızı

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.00 Türk Müziği

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