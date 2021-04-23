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Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

23 Nisan Cuma 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 23 Nisan 2021 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:27
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde  Güzel Köylü ve Medcezir dizileri tekrarı  yer alıyor. Star TV  yayın akışı içerisinde 18.45’de Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Pazar günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda  Menajerimi Ara dizisi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 18 Nisan Pazar  yayın akışı

 

06.00 Güzel Köylü

07.00 Medcezir

09.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Akrep

15.45 En Güzel Bölüm

16.00 Sefirin Kızı

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:27
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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