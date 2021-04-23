Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Güzel Köylü ve Medcezir dizileri tekrarı yer alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde 18.45’de Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Pazar günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Menajerimi Ara dizisi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.
Star TV 18 Nisan Pazar yayın akışı
06.00 Güzel Köylü
07.00 Medcezir
09.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
12.00 Tülin Şahin ile Moda
15.45 En Güzel Bölüm
16.00 Sefirin Kızı
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05.00 Türk Müziği