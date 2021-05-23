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Star TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde halen yer almaya devam eden Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 23 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 18 Mayıs  Salı yayın akışı;


 
  •  07:00Mesut Yar ile Bugün
  •  09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  •  13:15Gerçeğin Peşinde
  •  16:30Bir Demet Tiyatro
  •  18:30Star Ana Haber
  •  20:00Akrep
  •  03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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