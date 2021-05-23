Star TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 18 Mayıs Salı yayın akışı;
- 07:00Mesut Yar ile Bugün
- 09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15Gerçeğin Peşinde
- 16:30Bir Demet Tiyatro
- 18:30Star Ana Haber
- 20:00Akrep
- 03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01