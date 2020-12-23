Star TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 10.0’ta Burcu İle Hafta Sonu karşılıyor. 15.30’da yeni dizi Sefirin Kızı'nın tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 03.00 yabancı sinema Metro izleyicilerle buluşacak.

Star TV 23 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

Akşam Kuşağı Yerli Dizi MENAJERİMİ ARA 20:00

Yerli Dizi / Tekrar SOL YANIM 00:15 00:15

Yabancı Sinema METRO 03:00

Müzik TÜRK MÜZİĞİ 04:30 Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30 ​

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