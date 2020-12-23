Star TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 10.0’ta Burcu İle Hafta Sonu karşılıyor. 15.30’da yeni dizi Sefirin Kızı'nın tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 03.00 yabancı sinema Metro izleyicilerle buluşacak.
Star TV 23 Aralık 2020 Pazar yayın akışı
Gündüz Kuşağı
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Yerli Dizi / Tekrar
SOL YANIM07:30
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Kadın Programı
BURCU İLE HAFTA SONU10:00
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Kadın Programı
TÜLİN ŞAHİN İLE MODA12:00
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Yerli Dizi / Tekrar
SEFİRİN KIZI13:00
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Magazin
EN GÜZEL BÖLÜM15:30
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Yerli Dizi Tekrar
AKREP16:00
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Ana Haber
STAR HABER18:45
Akşam Kuşağı
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Yerli Dizi
MENAJERİMİ ARA
20:00
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Yerli Dizi / Tekrar
SOL YANIM
00:15
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Yabancı Sinema
METRO
03:00
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Müzik
TÜRK MÜZİĞİ
04:30
Yerli Dizi / Tekrar
GENİŞ AİLE
05:30
Yerli Dizi
MENAJERİMİ ARA
Yerli Dizi / Tekrar
SOL YANIM
Yabancı Sinema
METRO
Müzik
TÜRK MÜZİĞİ
Yerli Dizi / Tekrar
GENİŞ AİLE
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