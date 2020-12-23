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Star TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 23 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:05
Star TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 10.0’ta Burcu İle Hafta Sonu karşılıyor. 15.30’da yeni dizi Sefirin Kızı'nın tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 03.00 yabancı sinema Metro izleyicilerle buluşacak.

Star TV 23 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

Gündüz Kuşağı

           ​

Akşam Kuşağı

  • Yerli Dizi

    MENAJERİMİ ARA
    20:00

  • Yerli Dizi / Tekrar

    SOL YANIM
    00:15

  • Yabancı Sinema

    METRO
    03:00

  • Müzik

    TÜRK MÜZİĞİ
    04:30

    Yerli Dizi / Tekrar

    GENİŞ AİLE
    05:30

     

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:05
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