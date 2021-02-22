Star TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 22 Şubat 2021 Salı yayın akışı

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Hokkabaz 'Türk Filmi'

22.45 Empire State 'Yabancı Film'

00.45 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

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