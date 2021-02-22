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Star TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:12
Star TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 22 Şubat 2021 Salı yayın akışı

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Hokkabaz 'Türk Filmi'

22.45 Empire State 'Yabancı Film'

00.45 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:12
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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