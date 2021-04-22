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Star TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:22
Star TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri  Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan  Gerçeğin Peşinde programı yer alacak.  Star TV yayın akışı içerisinde saatler 00.15'i gösterdiğinde Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

Star TV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Menajerimi Ara
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Akrep
  • 00:15 Yerli Film : Sefirin Kızı
  • 00.15 Sefirin Kızı
  • 03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
  • 05.00 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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