Star TV canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 22 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;
06.00 Benim Tatlı Yalanım
07.00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
18.30 Star Ana Haber
20.00 Akrep
00.15 Seni Çok Bekledim
03.00 Asura: Çılgınlar Şehri
05.00 Tehlikeli Arama
Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 22.03.2021 00:01