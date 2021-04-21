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Star TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 21 Nisan 2021 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
Star TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 21 Nisan 2021 Perşembe  yayın akışı;

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

19.00 Star Haber

20.00 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22.30 Yeni Nesil Ajan XXX 3

00.30 Bağcık

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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