Star TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV 21 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı;
07.00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
20.00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22.30 Yeni Nesil Ajan XXX 3
00.30 Bağcık
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü
Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 21.04.2021 00:03