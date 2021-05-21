Star TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Güzel Köylü tekrarı yer alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Salı günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Adalet Birliği Sinema Filmi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.
Star TV 18 Mayıs Salı yayın akışı
07.00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
20.00 Adalet Birliği
22.30 Beynelmilel
00.30 Beynelmilel
02.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04.30 Güzel Köylü