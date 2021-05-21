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Star TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Mayıs 21 Cuma günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Star TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde  Güzel Köylü tekrarı  yer alıyor. Star TV  yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Salı günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Adalet Birliği Sinema Filmi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 18 Mayıs Salı yayın akışı

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Adalet Birliği

22.30 Beynelmilel

00.30 Beynelmilel

02.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04.30 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:02
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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