Star TV canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 14 Mart Pazar yayın akışı
07:00 Afacan Beşler 3
08:00 Afacan Beşler 4
10:00 Ayı Paddington 2
12:00 Tulin Şahin ile Moda
15 30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
18.45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
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Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01