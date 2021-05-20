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Star TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde dikkat çeken Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini 20.05.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Star TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri  Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

 

Star TV 20 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

  • 07:00 Medcezir
  • 09:30 Cocomelon
  • 10:00 Son Hava Bükücü
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Kağıt Ev
  • 17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 18:45 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Menajerimi Ara
  • 00.15 Yerli Dizi/Sinema
  • 02:15 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
  • 05.20 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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