Star TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 19 Mart Cuma yayın akışı;

07:00 Afacan Beşler 3

08:00 Afacan Beşler 4

10:00 Ayı Paddington 2

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Seni Çok bekledim

03:15 Tehlikeli Teslimat

04:45 Türk Müziği

05:45 Benim Tatlı Yalanım

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