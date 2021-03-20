Star TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 19 Mart Cuma yayın akışı;
07:00 Afacan Beşler 3
08:00 Afacan Beşler 4
10:00 Ayı Paddington 2
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
15:30 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Seni Çok bekledim
03:15 Tehlikeli Teslimat
04:45 Türk Müziği
05:45 Benim Tatlı Yalanım
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Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01