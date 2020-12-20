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Star TV canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

20 Aralık 2020 Pazar 00:00
Star TV canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Akrep dizisi, Cuma günü ekranlara geliyor. Güçlü senaryosu ve ünlü oyuncu kadrosuyla ilgi uyandırmayı başaran dizi yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de önemli bir yere sahip Söz tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV günlük yayın akışı Cuma günü Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde programlarını da ekranlara taşıyor.

Star TV 18 Aralık Cuma yayın akışı

07:00 AKREP / TKR

09:45  DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 GÖREVİMİZ TEHLİKE3

02:30 GÖREVİMİZ TEHLİKE 3

04:30 GENİŞ AİLE ' TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:00
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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