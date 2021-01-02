Star TV canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Salı Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı, ATV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00’de Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Ardından ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı ekranlara geliyor. Saatler 18:30’u gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Ana Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 22:00’yi gösterdiğinde sevilen dizi Sol Yanım tekrar bölümüyle dizi severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 2 Ocak 2021 Salı yayın akışı

05:00 GENİŞ AİLE / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

22:00 SOL YANIM / TKR

05:30 GENİŞ AİLE / TKR

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