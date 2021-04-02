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Star TV canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 02-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Söz Tekrar bölümü yer alıyor. Star TV hafta sonu yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Pazar günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yerli Dizi Menajerimi Araekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 28 Mart Pazar yayın akışı;

06:30 Bıçkın

08:15 Kiracı

09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

12:00 Tülin Şahin İle Moda

13:00 Seni Çok Bekledim

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

03:00 Sivil Cephe

04:30 Türk Müziği

05:30 Benim Tatlı Yalanım

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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