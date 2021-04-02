Star TV canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Söz Tekrar bölümü yer alıyor. Star TV hafta sonu yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Pazar günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yerli Dizi Menajerimi Araekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.
Star TV 28 Mart Pazar yayın akışı;
06:30 Bıçkın
08:15 Kiracı
09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Seni Çok Bekledim
15:45 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
03:00 Sivil Cephe
04:30 Türk Müziği
05:30 Benim Tatlı Yalanım