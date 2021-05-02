Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 23 Nisan Cuma yayın akışı;
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Dizi/Sinema
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Kağıt Ev
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
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Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01