Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 23 Nisan Cuma yayın akışı;

​07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Dizi/Sinema



17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru18.40 Star Haber20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi



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