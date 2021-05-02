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Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

2 Mayıs 2021 Pazar gününün önemli manşetlerinden Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 23 Nisan Cuma  yayın akışı;

​07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Dizi/Sinema

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kağıt Ev 

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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