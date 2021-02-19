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Star TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:10
Star TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Demet ve Alişan’la Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde ve Söz tekrar bölümü yer alıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cuma günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Seni Çok Bekledim dizisi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.45 STAR ANA HABER

20.00 SENİ ÇOK BEKLEDİM

00.15 YERLİ DİZİ /TEKRAR

03.00 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH / TEKRAR

05.30 GENİŞ AİLE/TEKRAR

 

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Son Güncelleme: 19.02.2021 00:10
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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