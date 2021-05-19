Star TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV 19 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Bir Demet Tiyatro 18:30 Star Ana Haber 20:00 Akrep 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

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