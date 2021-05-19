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Star TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 19 Mayıs 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 19 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;

07:00

Mesut Yar ile Bugün

09:45

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15

Gerçeğin Peşinde

16:30

Bir Demet Tiyatro

18:30

Star Ana Haber

20:00

Akrep

03:00

Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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