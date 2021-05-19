Star TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Star TV yayın akışı
içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV
’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV 19 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;
07:00Mesut Yar ile Bugün
09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15Gerçeğin Peşinde
16:30Bir Demet Tiyatro
18:30Star Ana Haber
20:00Akrep
03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
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Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
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