Star TV canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü 10.00’da Burcu ile Hafta Sonu yayınlanacak. 12.00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 14.00’te Sol Yanım tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve beğenilen senaryosuyla öne çıkan Sol Yanım tekrarı izleyicilerle buluşacak. 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show saat 20.00’de Star TV’de olacak.
Star TV 19 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı
07:00 HANIM KÖYLÜ
08:00 BAK ŞU LEYLEĞE
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
14:00 SOL YANIM / TKR
16:45 MENAJERİMİ ARA / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:30 YERLİ DİZİ / TKR
03:00 BÜYÜK SOYGUN
04:30 GENİŞ AİLE / TKR
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