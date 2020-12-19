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Star TV canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü 10.00’da Burcu ile Hafta Sonu yayınlanacak. 12.00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 14.00’te Sol Yanım tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve beğenilen senaryosuyla öne çıkan Sol Yanım tekrarı izleyicilerle buluşacak. 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show saat 20.00’de Star TV’de olacak.

Star TV 19 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

07:00 HANIM KÖYLÜ

08:00 BAK ŞU LEYLEĞE

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 SOL YANIM / TKR

16:30 EN GÜZEL BÖLÜM 

16:45 MENAJERİMİ ARA / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

00:30 YERLİ DİZİ / TKR

03:00 BÜYÜK SOYGUN

04:30 GENİŞ AİLE / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:01
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