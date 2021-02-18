Star TV canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.
Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gerçeğin Peşinde ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde Sol Yanım izleyicileri karşılıyor.
Star TV 18 Şubat 2021 cuma yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin peşinde
18.30 Star Ana Haber
20.00 Seni Çok Bekledim
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah / Tkr
05.30 Geniş Aile / Tkr
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