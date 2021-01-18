Star TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV dizi yayın akışı içerisinde Salı günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Sol Yanım ile ekranlara geliyor. Saat 13.00 'te Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Akrep filmi izleyicilerle buluşacak.
Star TV 18 Ocak 2021 Pazar yayın akışı
07.00 SOL YANIM
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
13.00 SEFİRİN KIZI
15:00 EN GÜZEL BÖLÜM
18.30 STAR HABER
20.00 MENAJERİMİ ARA
00:15 AKREP
03.15 ÖLÜM PENÇELERİ
04:40 TÜRK MÜZİĞİ
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