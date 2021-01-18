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Star TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okuyucuları merakta bırakan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 18.01.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV dizi yayın akışı içerisinde Salı günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Sol Yanım ile ekranlara geliyor. Saat 13.00 'te Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Akrep filmi izleyicilerle buluşacak.

Star TV 18 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

07.00 SOL YANIM

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

13.00 SEFİRİN KIZI

15:00 EN GÜZEL BÖLÜM

16:00 SOL YANIM

18.30 STAR HABER

20.00 MENAJERİMİ ARA

00:15 AKREP

03.15 ÖLÜM PENÇELERİ

04:40 TÜRK MÜZİĞİ

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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