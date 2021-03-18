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Star TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 18 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:00
Star TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde  Yerli Film  Niyazigül Dönala izleyicileri karşılıyor.

Star TV 18 Mart 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Afacan Beşler 3 
     
  • 08:00 Afacan Beşler 4
     
  • 13:00 Akrep
     
  • 15:45 Sefirin Kızı
     
  • 18:45 Star Ana Haber
     
  • 20:00 Menajerimi Ara
     
  • 00:15 Seni Çok Bekledim

 

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Son Güncelleme: 18.03.2021 00:00
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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