Star TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde Yerli Film Niyazigül Dönala izleyicileri karşılıyor.

Star TV 18 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Afacan Beşler 3



08:00 Afacan Beşler 4



13:00 Akrep



15:45 Sefirin Kızı



18:45 Star Ana Haber



20:00 Menajerimi Ara



00:15 Seni Çok Bekledim

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